Verkürzte Osternachtsmesse in Hückelhoven : Andächtig, aber anders

Hückelhoven Masken und Voranmeldung, weniger Lesungen, verkürzte Licht- und Tauffeier: Die Besucher der Osternachtsmessen mussten Veränderungen in Kauf nehmen. Dennoch war Präsenz auch für viele Gläubige in Hückelhoven wichtig.

Die Osternacht ist im Christentum die Nacht der Nächte – die Feierlichkeiten rund um die Auferstehung Christi sind der Höhepunkt im Kirchenjahr und werden normalerweise mit viel Zeremonie begangen. Wie so viele Dinge unterliegen aber auch die Messen im Rahmen der Pandemiemaßnahmen noch immer besonderen Auflagen, was in den Gemeinden bundesweit für Umdenken gesorgt hat. Einige Städte boten über die Ostertage den Kreuzigungsweg und Messen online an – andere Gemeinden beschlossen, das österliche Hochfest live zu übertragen oder nach wie vor als Präsenzveranstaltung anzubieten, wenn auch in verkleinerter und verkürzter Form. Die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Hückelhoven entschied sich für Letzteres, so konnten die Gläubigen in St. Lambertus in Hückelhoven, St. Gereon in Brachelen und St. Johannes der Täufer in Ratheim doch an der Osternachtsmesse teilhaben.