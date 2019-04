Bürgerinitiative in Doveren : L 364n-Gegner: Unruhe ins Rathaus bringen

Bürgerinitiative in Doveren

Zum Ostermarsch in den Wald am Junkerberg traf sich Jung und Alt. Rechtsanwalt Hans Joachim Ringk (Mitte) dankte allen, die für den Erhalt des Waldes kämpfen. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Die Bürgerinitiative „Rettet den Junkerberg“ kündigt beim Ostermarsch weitere Protestaktionen an. Beim Besuch des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet Ende Mai will sie Präsenz zeigen.

Rund 40 Teilnehmer waren am Ostermontag der Einladung zu einem gemeinsamen Ostermarsch durch das bedrohte Waldstück zwischen Hückelhoven und Doveren gefolgt. Treffpunkt war die Holzapfel-Schule in der ehemaligen Zechensiedlung. Von hier aus starteten die Gegner der umstrittenen L 364n über Feldwege und den Waldbereich zu ihrem Ziel, dem Außengelände am Vereinsheim des FC Viktoria Doveren, wo einige Helfer die Teilnehmer der Protestveranstaltung mit selbstgebackenen Kuchen, Muffins und bunten Ostereiern zum gemütlichen Ausklang erwarteten.