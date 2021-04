Themenwoche Miteinander der Kulturen : „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“

Petra Hudler (l.) und Andrea Kardis an einer der Bänke gegen Ausgrenzung. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Im Interview sprechen Petra Hudler und Andrea Kardis über erschwerten Austausch, vorsichtige Planungen und ein Verschieben des Fests der Kulturen.

Interkulturelle Woche unter erschwerten Bedingungen in der Corona-Zeit: Trotz anhaltender Pandemie soll auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt werden, wie Sozialamtsleiterin Andrea Kardis als Integrationsbeauftragte der Stadt Hückelhoven und Ehrenamtskoordinatorin Petra Hudler jetzt erläuterten.

Frau Hudler, Frau Kardis, was ist bis jetzt geplant?

Info Interkulturelle Woche hat Tradition Geschichte Bereits seit 1975 findet jährlich Ende September bundesweit die Interkulturelle Woche (IKW) statt. Daran beteiligen sich mittlerweile mehr als 500 Städte und Gemeinden mit rund 5.000 Veranstaltungen. Organisation Meist agieren Kirchengemeinden, Kommunen, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Vereine miteinander.

Andrea Kardis Wir sind bestrebt, auch in diesem Jahr vielseitige Angebote zu realisieren. Ungefähr 40 Mitglieder gehören dem Arbeitskreis Interkulturelle Woche an. Leider finden derzeit keine persönlichen Austauschtreffen statt. Jetzt läuft alles digital und telefonisch ab, was zeitaufwändiger ist. Ideen, was wir machen möchten, gibt es viele. Wir werden abwarten müssen, was im September tatsächlich umsetzbar ist.

Wann soll die Interkulturelle Woche stattfinden?

Petra Hudler Sie findet bundesweit in der Zeit vom 26. September bis zum 3. Oktober statt. Für das Fest der Kulturen sehen wir aber leider so gut wie keine Möglichkeiten. Wir werden es wohl aufs nächste Jahr verschieben müssen. Dieses Fest findet alle zwei Jahre statt. 2019 war es noch der Abschluss der Interkulturellen Woche. Da es sich um ein Begegnungsfest handelt, bei dem viele Nationalitäten sowie und Jung und Alt zum gemeinsamen Feiern, Essen und Tanzen zusammen kommen, ist das zur derzeitigen Zeit sehr schwierig umzusetzen. Und auch das Probieren landestypischer Spezialitäten an den Ständen ist sicherlich nicht wie in den Jahren zuvor möglich. Erinnern Sie sich an die große orientalische Sitzecke der Moschee aus der Ludovicistraße? Da dürfte jetzt wahrscheinlich nur noch eine Person allein sitzen.

Gibt es denn schon eine vorsichtige Planung?

Kardis Ja, Birgit Fluhr-Leithoff, die Sprecherin des Arbeitskreises, hat mit den mitwirkenden Akteuren schon viele Ideen gesammelt. Das bundesweite Motto lautet „#offen geht“. Die Auftaktveranstaltung soll wieder im Gymnasium Hückelhoven stattfinden. Ebenfalls ist wieder eine Lesung mit anschließender Diskussion in Kooperation mit der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg geplant. Dies kam im letzten Jahr sehr gut an. Eine kulturelle Veranstaltung soll es in Zusammenarbeit mit der VHS und dem Kommunalen Integrationszentrum geben.

Darüber hinaus will sich die Hückelhovener Tafel mit dem Tafel Depot in Baal beteiligen. Ein Workshop des katholischen Forums und eine Veranstaltung mit der Landeskoordinierungsstelle NRWeltoffen sind vorgesehen. Sicherlich wird sich das Familienzentrum Traumland sowie der „Eine Welt Laden Hückelhoven“ das Programm, wie in jedem Jahr, kreativ bereichern.

Die Moscheen möchten wir gerne am 3. Oktober einbinden, dem bundesweiten Tag der offenen Moschee. Diese Planung ist aber noch nicht abschließend.

Wo werden Sie Abstriche machen müssen?

Hudler Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, möchten aber das Engagement auch nicht bremsen. Im vergangenen Jahr haben wir die Interkulturelle Woche ja auch schon unter Pandemiebedingungen durchgeführt. Es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass für fast alle Veranstaltungen namentliche Voranmeldungen erforderlich sein werden. Die Abstandsregeln werden natürlich eingehalten, Handdesinfektion und Mund-Nasen-Bedeckungen werden ebenfalls dazu gehören.

Kardis Stand heute können leider einige Aktionen nicht wie geplant stattfinden. Zurzeit sind wir noch in der Planungs- und Überlegungsphase, ob eine Durchführung in anderer Form möglich ist, oder ob es ansonsten besser wäre, die ursprünglich angedachte Veranstaltungsform ins Jahr 2022 zu verschieben. Dies betrifft z. B. die Installation der Intarsie „Engel der Kulturen“. Andere Highlights wie z. B. das antirassistische Fußballturnier, das vom Berufskolleg in Geilenkirchen ausgerichtet werden soll oder das interkulturelle Frühstück, sind noch nicht gänzlich aus der Planung. Generell sind wir in unserer Arbeit immer offen für neue Ideen, reagieren flexibel auf die aktuellen Situationen und versuchen umzusetzen, was möglich ist.

(Daniela Giess führte das Gespräch)