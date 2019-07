Kursstart in Hückelhoven : Als Partner von Demenzkranken in Balance bleiben

Als Partner von Demenzkranken in Balance bleiben

Kursstart in Hückelhoven

Hückelhoven Erstmals startet ein kostenloses Kursangebot über acht Wochen mit einem Trainer aus dem Gesundheitsbereich. Die Module werden zu Hause absolviert.

Ausgewogener Alltag: Partner von Menschen mit schwindendem Gedächtnis können einen Online-Kurs belegen, bei dem sie lernen, wie man neben der Pflege des Partners einen ausgewogenen und gesunden Alltag aufrechterhalten kann. Das Projekt „Partner in Balance“, vom Alzheimerzentrum Limburg entwickelt, wird nun auch von der Stadt Hückelhoven gestartet. Damit wird ein Baustein innerhalb des euPrevent-Projekts „Seniorenfreundliche Gemeinde in der Euregio Maas-Rhein“ umgesetzt.

Dieses Projekt wird zum ersten Mal in Deutschland angeboten und durch einen ehrenamtlichen Coach (englisch für Trainer) aus dem Gesundheitsbereich betreut. Partner von Menschen mit einsetzender Demenz oder leichtem Gedächtnisverlust können diesen Kurs zu Hause nutzen. Da viele Menschen heutzutage in der Situation sind, ihren an Demenz erkrankten Partner zu versorgen, sind sie vielen Belastungen ausgesetzt. Der Online-Kurs soll helfen, Wege zu finden zur eigenen Ausgeglichenheit und Gesundheit sowie mit der Veränderung des Partners durch den zunehmenden Gedächtnisverlust umzugehen.