Tribute-Show One night with Abba im Mai in Hückelhoven

Am Freitag, 12. Mai, gastiert Deutschlands erfolgreichste Abba-Concertshow in der Hückelhovener Aula und will die Fans zum Jubeln bringen. One night with Abba wurde kürzlich mit dem Deutschen Rock-Pop-Preis ausgezeichnet. Diese Produktion mit den größten Hits aller Zeiten begeistert inzwischen mehr als 100.000 Fans der schwedischen Supertruppe. „Ausverkaufte Hallen und ein Sound, der keine Wünsche offenlässt“, preist der Veranstalter die Show an. Mit „Mamma Mia“ bis „Dancing Queen“ und mehr als 30 weiteren Krachern drehen sie Zeit zurück- eine Zeitreise mit ganz viel Gänsehautmomenten. „Diese perfekte Live-Show mit den begnadeten Sängerinnen Linda Mikulec (Agnetha) und Simone Kerchner (Anni Fried) lässt die Fans bundesweit schwärmen“, heißt es seitens des Veranstalters weiter.