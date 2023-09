Olli Hermsmeier vom TuS Jahn Hilfarth Ein Leben für den Verein

Olli Hermsmeier ist beim TuS Jahn Hilfarth nicht irgendwer. Er ist der Vorsitzende des Vereins, hat diesen Posten seit 2007 inne. „Da möchte ich auch am Sportplatz in Hilfarth Präsenz zeigen“, sagt er. Seit etwa 43 Jahren ist er im Verein. „Als kleiner Steppke hat meine Mutter mich hier angemeldet“, erinnert er sich. Er habe nur durch die Gartentür gehen müssen, schon habe er auf dem Fußballplatz gestanden. Einen Großteil der Jahre im Verein hat Olli Hermsmeier auch in einer verantwortlichen Position verbracht. Schon 1993 wurde er zum Fußballjugendleiter, der gleichzeitig auch noch eine Juniorenmannschaft trainierte, ein paar Jahre später übernahm der Hilfarther dann den Posten als Gesamtjugendleiter. 2007 wurde er dann Vereinsvorsitzender. Vor ein paar Monaten, als er in Erinnerungen schwelgte, sei Hermsmeier dann erst so richtig bewusst geworden, dass er schon seit 30 Jahren im Vorstand des Vereins tätig ist – eine Zahl, die ihn durchaus mit Stolz erfülle.