Ausstellung im Korbmachermuseum Hilfarth Talent in der Kunsttherapie entdeckt

Als Künstler möchte er sich dennoch nicht bezeichnen lassen. „Ich mache das einfach, weil es mir guttut“, sagt Hermsmeier. Daher war er auch beinahe geschockt, als Frank Körfer vom Haus Hohenbusch auf ihn zukam und fragte, ob er nicht mal seine Bilder ausstellen wolle. Schnell war dann klar, dass es für Hermsmeier keine übliche Vernissage sein soll. „Ich bin ein einfacher Mensch und versuche oder möchte immer menschlich und für Menschen da sein“, betont er. So überlegte er sich ein eigenes Konzept mit viel Ortsverbundenheit, und so blieb keine andere Wahl als das Korbmachermuseum in Hilfarth für seine Ausstellung. Zwischen 80 und 100 geladene Gäste besuchten die Eröffnung am Samstagabend, bei der Sascha Appel auch Live-Musik zum Besten gab. Am Sonntag waren über den Tag verteilt auch viele Gäste vor Ort, um sich die insgesamt 40 Bilder anzuschauen. „Das war für mich ein ganz besonderes Wochenende“, sagt Hermsmeier. Am meisten gerührt war er vom Besuch eines Bekannten aus Duisburg, den er damals in der Reha kennenlernte. Aber auch über jeden anderen Gast habe er sich sehr gefreut. Die Bilder entstehen bei Olli Hermsmeier zu Hause. Dort hat er sich einen eigenen Raum, einen Rückzugsort geschaffen, an dem er kreativ sein und abschalten kann. Wie er auf die Ideen für die Bilder kommt, kann Hermsmeier selbst nicht so genau sagen. Meistens komme ihm einfach ein Gedankenblitz und dann male er einfach drauf los.