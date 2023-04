Ein Oktoberfest im Sommer Es wird wieder bayerisch in Hückelhoven

Wenn am ersten Maiwochenende Menschen in Lederhosen und Dirndl durch Hückelhoven laufen, haben die sich weder verirrt noch in der Zeit vertan. Denn am 6. und 7. Mai findet in der ehemaligen Zechenstadt die zweite Auflage des Oktoberimsommerfest statt – wie gewohnt umsonst und draußen. Dass der Termin nun einen Monat früher ist als im Vorjahr, sei auch der Tatsache geschuldet, dass man nicht in Konkurrenz treten wolle mit den örtlichen Schützenfesten.