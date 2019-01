Ortsumgehung Hückelhoven : Nein zu L 364n wäre Schlag ins Gesicht

Viel Verkehr rollt auf dem „Gladbacher Berg“ – und das zur eher ruhigen Zeit am frühen Nachmittag. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Waren in den vergangenen Wochen die Gegner der L 364n verstärkt aktiv, so spricht sich jetzt ein Hückelhovener in einem offenen Brief an die Politik für den Bau der Umgehungsstraße und Entlastung Hückelhovener Straßen aus.

Mehrere hundert Menschen waren am Neujahrstag der Einladung der Bürgerinitiative „Rettet den Junkerberg und unser schönes Rurtal“ gefolgt und spazierten in einer langen Kette vom Dorfgemeinschaftshaus Doveren zum Wäldchen, das die Trasse der geplanten Ortsumgehung durchschneiden würde. Jetzt meldet sich Wilfried Büsdorf in einem Offenen Brief an die Fraktionen im Hückelhovener Stadtrat zu Wort. Er könne nicht nachvollziehen, „womit der Protest gegen den Neubau der L364n, Ortsumgehung Hückelhoven, begründet wird“.

Auch in den sozialen Medien weht den Gegnern Gegenwind entgegen: „Ich habe Verständnis für die Sorgen dieser Bürgerinitiative und ich bewundere deren Einsatz, aber hier wollen einige wenige ihr Wohl vor das Wohl der Allgemeinheit stellen“, heißt es in einem Facebook-Kommentar zu dem Neujahrs-Waldspaziergang.

Info „Straße Buh, Wald gut“. Planfeststellung Im Jahr 2004 wurde bereits der Planfeststellungsbeschluss für die L 364n gefasst. Ende 2017 kam die Nachricht, dass nun Geld vom Land bereit liegt. Waldkindergarten Vor Gründung des Waldkindergartens hat Landtagsabgeordneter Thomas Schnelle nach eigenen Angaben darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen Hückelhoven und Doveren eine Umgehungsstraße geplant ist. Jetzt malten Waldkita-Kinder eigene Protestbilder. „Wir sind für den Wald und nicht für die Straße“, hat eine Kinderhand geschrieben. „Straße Buh, Wald gut“.

Wilfried Büsdorf geht auf die Argumente der Gegner wie Angst um den Wald und vor Lärm ein: „Ich gehe nicht davon aus, dass beabsichtigt ist, den Wald zu roden, sondern lediglich eine Schneise herzustellen, die später durch eine Brücke bereichsweise wieder geschlossen wird. Somit werden die Waldteile wieder zusammengefügt“, schreibt er in dem Offenen Brief. Er sei häufig mit dem Fahrrad auf den Waldwegen unterwegs. „Leider ist mir am Junkerberg von den hunderten Naturschützern bisher nicht ein Einziger begegnet. Lediglich einige Hundebesitzer, die mit ihren Pkw bis an den Waldrand fahren, um Ihre Hunde auslaufen zu lassen, trifft man gelegentlich.“

Büsdorf beleuchtet die andere Seite: „Was ist mit den Bürgern, die seit Jahrzehnten inständig auf den Bau einer Ortsumgehung hoffen und immer wieder enttäuscht wurden? Für diese Menschen wäre eine erneute Ablehnung jetzt, wo der Baubeginn in erreichbarer Nähe liegt, ein weiterer Schlag ins Gesicht.“

Seit zig Jahren seien die Anwohner der L 364 den täglichen Belastungen durch Lärm, Abgase und Erschütterungen ausgesetzt, ebenso an der Martin-Luther-Straße. Radfahrer, die die Gladbacher Straße bergab befahren, seien an der Kreuzung Martin-Luther-Straße gezwungen, „unter enormem Risiko die Straße zu kreuzen um dann ohne Schutzstreifen, sprich Radweg, bis zur Einmündung Am Steinacker fahren zu müssen. In Gegenrichtung gilt übrigens das Gleiche. Es gibt keinen Radweg zwischen der Martin-Luther-Straße und der Straße Am Steinacker“.



Büsdorf hebt hervor, dass Gladbacher Straße, Am Markt und Dinstühlerstraße ausgewiesene Schulwege sind, die Tag für Tag viele Kinder nutzen müssen – zur Grundschule „An der Burg“ oder zum Gymnasium: „Auch darüber sollte man sich einmal Gedanken machen, zumal die Gehwegbreiten stellenweise nur 42 Zentimeter betragen. Bei bis zu 500 Lkw und 13.000 Pkw am Tag ist das der reinste Wahnsinn.“ Eine Überquerung der Gladbacher Straße und die Einmündung Martin-Luther-Straße sind in den Augen des Hückelhoveners gefährlich. Selbst Rettungsfahrzeuge im Einsatz seien schon an dieser Stelle verunglückt.

„Als langjähriger ehemaliger Anwohner weiß ich, wovon ich rede“, schreibt Büsdorf. „Ich habe den Werdegang der L 364, Gladbacher Straße von der kleinen Landstraße mit unbefestigten Gehwegen zur Raserstrecke, auf der Betonpfosten zum Schutz der Anwohner auf dem Gehweg aufgestellt werden mussten, über 50 Jahre lang live erlebt. Auch die Hilferufe der Schwerverletzten nach Unfällen!“

Da Unfallgefahren hinlänglich bekannt seien, ist es für Büsdorf „nicht nachvollziehbar, weshalb die Gegner der Ortsumgehung ausgerechnet jetzt, wo es Licht am Ende des Tunnels gibt, plötzlich so vehement darauf drängen, diese Zwangslagen und Unfallhäufungspunkte zu erhalten“.