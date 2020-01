In den Gemeinden in Hückelhoven : Bibelwoche als ökumenisches Projekt

Das Pfarrer-Ehepaar Ute und Gerhard Saß mit dem Presbyterium in Hückelhoven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Gemeinsam beginnen evangelische und katholische Christen in Hückelhoven das neue Jahr mit einem neuen Projekt: der Ökumenischen Bibelwoche.

Eine Ökumenische Bibelwoche kündigt Pfarrer Gerhard Saß für seine Gemeinde und die GdG an. An vier Abenden wollen die Teilnehmenden miteinander entdecken, wie aktuell das Deuteronomium, das 5. Buch Mose aus dem Alten Testament, noch heute ist. „In seiner Wirkung gewiss eines der einflussreichsten Bücher der Weltgeschichte“, so Pfarrer Saß.

Jeder Interessierte ist eingeladen.

Am ersten Abend, Montag, 13. Januar, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Haagstraße 10 in Hückelhoven, stehen die zehn Gebote und Gottes Zusage „Ich bin dein Gott“ im Mittelpunkt. Pfarrer Gerhard Saß wird eine Einführung in die Texte und das Gespräch geben.

Die weiteren Termine sind: Mittwoch, 15. Januar, 19 Uhr, Burg Hückelhoven (mit Pater Anton Steinberger), Dienstag, 21. Januar, 19 Uhr, Pfarrheim Hilfarth, Nohlmannstraße (mit Gemeindereferentin Martina Lesmeister) und Donnerstag, 23. januar, 19 Uhr, Ev. Gemeindezentrum Haagstraße 10, (mit Pfarrerin Ute Saß). Am darauffolgenden Sonntag, 26. Januar werden zum Abschluss des Projektes im Ökumenischen Predigertausch Gemeindereferentin Marina Lesmeister um 9.30 Uhr in der Trinitatiskirche Hilfarth und um 10.30 Uhr in der Denkmal-Kirche Hückelhoven im evangelischen Gottesdienst predigen und Pfarrerin Ute Saß um 11 Uhr in der Messe in St. Lambertus Hückelhoven.

(RP)