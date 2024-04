Ein Obdachloser aus Hückelhoven berichtet „Das Leben auf der Straße ist hart“

Als Thorsten in der Cafeteria des Erkelenzer Krankenhauses seine Jacke ausgezogen hat, hält er sie etwas weg von seinen Gesprächspartnern und behält sie zunächst immer im Blick. Erst im Laufe der Unterredung wird er entspannter. „Wenn ich auf der Straße meine Jacke aus den Augen lasse, ist sie weg“, sagt er. Es sind Kleinigkeiten wie diese, die sinnbildlich dafür stehen, was es bedeutet, auf der Straße zu leben. Denn genau das macht Thorsten, der eigentlich anders heißt, seinen richtigen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte.