Novum in Hilfarth : Herrensitzung mitten im Hochsommer

Lieselotte Lotterlappen alias Joachim Jung wird in Hilfarth zu Gast sein. Foto: Joachim Müller

Hilfarth In Hückelhoven wird am Wochenende zu einer untypischen Jahreszeit Karneval gefeiert. In seiner Paraderolle als Lieselotte Lotterlappen wird Comedian Joachim Jung für Gelächter sorgen.

Stimmungsvolle Karnevalssause mitten im August: Die Hilfarther Rurpiraten und Sodekamp-Chef Frank Dohmen laden am kommenden Sonntag zur großen Herrensitzung ins 800-Quadratmeter-Festzelt ein. Das abwechslungsreiche Programm lässt kaum noch Wünsche offen.

Bauchredner Klaus und sein vorlauter Affe Willi werden sich einige urkomische Wortgefechte liefern. Hochtoupierte Haarpracht und schrille Kleidung, vorzugsweise in knalligem Pink: In seiner Paraderolle als Lieselotte Lotterlappen wird Comedian Joachim Jung für Gelächter sorgen. Der Kölner Kabarettist Dave Davis (48) ist durch die von ihm entwickelte Kunstfigur des Toilettenmannes Motombo Umbokko bekannt geworden. Der gesprächige Afrikaner stammt aus dem fiktiven Land Nfuddu und lebt als Flüchtling von der Abschiebung bedroht in Deutschland. Die Komik ergibt sich vor allem aus den scheinbaren Problemen der Figur mit der deutschen Sprache. So werden bekannte Begriffe wie Hartz IV zu „Hass vier“ und bekannte Redewendungen satirisch verfremdet, wie zum Beispiel „Deutschland muss den Strick enger schnallen“.

Als bekannte Lokalmatadore ist die Erkelenzer Formation Hätzblatt mit von der Partie. Nach der langen Lockdown-Zeit habe man sich das Ziel gesetzt, mit den Herren im Publikum ausgiebig zu feiern, kündigt Hätzblatt-Sänger Reiner Jennissen an. Titel wie „Kumm, loss mer fiere“ von den Höhnern und „Superjeile Zick“ (Brings) sollen für die richtige Karnevalsstimmung bei sommerlichen Temperaturen sorgen. Jennissen: „Und mit unserem größten Erfolg ,All dat is Heimat’ singen wir mit allen Herren unser Lied, das davon handelt, dass Heimat eben genau da ist, wo Menschen zusammen feiern und Spaß haben.“

Mitzubringen sind Impfnachweise, Genesenenbescheinigungen oder negative Corona-Testergebnisse. Gastgeber Frank Dohmen: „Mit unserem Zelt sind wir völlig wetterunabhängig, haben aber trotzdem durch die offenen Seitenteile viel frische Luft.“