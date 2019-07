Open Air in Hückelhoven : Disco-Songs der 80er und Welthits unplugged

Das Programm zum 2. NEW Musiksommer stellten vor (v. li.) Bürgermeister Bernd Jansen, Patrick Beckers (NEW), Anand Tanna (Himmerich) und Carsten Forg (Stadtmarketing). Foto: Gabi Laue

Hückelhoven DJ Christian aus der Disco „Haus Waldesruh“ und die „Rocking Chairs“ rocken den 2. NEW-Musiksommer in Hückelhoven.

Die Premiere des NEW-Musiksommers in Kooperation mit der Himmericher Disco in Hückelhoven hatte Besuchern und Organisatoren gleichermaßen gefallen. Auch „Waldesruh“-Geschäftsführerin Marianne Limburg zeigte sich begeistert von der Disco-Nacht am Rathaus. So war eine Neuauflage rasch beschlossene Sache.

Bürgermeister und Schirmherr Bernd Jansen freut sich mit Patrick Beckers von der NEW, nach dem „super gelungenen Start“ wieder zwei Tage Musikacts kostenlos Open Air anbieten zu können. Eröffnet wird der 2. NEW-Musiksommer auf der Bühne am Rathaus am Freitag, 19. Juli, durch DJ Christian von der Forst aus der Discothek Himmerich, am zweiten Abend spielt das Mönchengladbacher Quintett „Rocking Chairs“.

Die einzigartige Open Air Disco-Party sei ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für Hückelhoven, unterstrich Carsten Forg vom Stadtmarketing bei der Vorstellung des Programms. DJ Christian ist bekannt aus dem Himmericher Rockkeller und den 80er-Jahre-Partys in der Wassenberger Wingertsmühle. „In einer tollen Live-Show werden Musikfans der 80er und 90er Jahre von 20 Uhr bis Mitternacht voll auf ihre Kosten kommen“, versprach Anand Tanna von der Disco „Waldesruh“. Die Bühne wird aufwendig dekoriert, auf einer Leinwand laufen Musikvideos aus der Zeit, und der selbst gebaute XXL-Gameboy ist wieder im Einsatz.

Die „Schaukelstühle“ am Samstag, 20. Juli, 20 Uhr, lassen keinesfalls Beschauliches erwarten. Unplugged präsentieren die „Rocking Chairs“ Welthits von Prince, The Police, Kool & the Gang oder Phil Collins sowie aktuelle Songs, etwa von Snow Patrol. Die Musiker, alle in Weiß, seien alte Bekannte, sagte Carsten Forg. Rüdiger Tiedemann war schon mit „Booster“ und den „Plexiphones“ beim Stadtfest Hückelhoven brummt, Rob Sure sowieso, Bassist Dennis Bowens spielt ebenfalls bei „Booster“ und Keyboarder Thomas Elsenbruch unter anderem bei „just:is“. Sängerin Alex Behrens (Remember Band) komplettiert das Quintett.