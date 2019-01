Neujahrskonzert in Hückelhoven: Publikum jubelt jungem Orchester zu

HÜCKELHOVEN Die „Neue Philharmonie Frankfurt“ ist beim Neujahrskonzert in der Hückelhovener Aula umjubelt worden – im inzwischen vierten Jahr in Folge. Die Sopranistin Nina Bernsteiner glänzte dabei auch im Publikum.

„Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ war das Leitthema des aktuellen Neujahrsprogramms, das in vielschichtiger Weise unter dem markanten Dirigat von Jens Troester von der Bühne in das, wie immer, ausverkaufte Auditorium zu den 750 Hörern gebracht wurde, die aus der ganzen Region kommen und sich jeweils im September schon die Karten sichern. Jens Troester spielte am Sonntagvormittag eine Doppelrolle – er übernahm auch den Part des Moderators, den in den bisherigen Jahren der künstlerische Leiter Ralph-Philipp Ziegler gewandt ausgeübt hatte, auch etwas vermisst wurde. Die Wege von Ziegler und der Neuen Philharmonie haben sich vor einem Jahr getrennt.