Neujahrskonzert in Hückelhoven Umjubelte Premiere in der Aula

Sich an regionalen Produkten zu erfreuen, ist ja schon eine länger und gern gepflegte Praxis – die Konsequenz zog man am Sonntag in musikalischer Hinsicht in Hückelhoven, indem das traditionelle Neujahrskonzert in eigener Regie und mit einem Orchester der Region plus Solisten bestritten wurde, der Riesenbeifall und stehende Ovationen des ausverkauften Hauses honorierten das Konzept. Man darf sich wohl schon jetzt auf den 5. Januar 2025 freuen, wenn das Euregio Symphonic Orchestra wieder die Aula Hückelhoven mit Musik und Menschen füllen wird.