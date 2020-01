Neujahrskonzert in der Aula : „Frau Luna“ wünscht Hückelhoven „Prosit Neujahr“

Hückelhoven Traditionell wird in der Hückelhovener Aula das Jahr musikalisch mit dem Neujahrskonzert begrüßt. Die Neue Philharmonie Frankfurt und Solisten sorgten erneut für prächtige Stimmung, als Zugabe erklang der Radetzkymarsch.

Auch nach der Zugabe „Lippen schweigen“ aus Franz Léhars Operette „Die lustige Witwe“ schwiegen die Lippen nicht: Bravo-Rufe kamen von vielen der gut 1500 Lippen in der Hückelhovener Aula beim Neujahrskonzert von Stadt und Volkshochschule, die anderen formulierten „Zugabe“. Und die gewährte die „Neue Philharmonie Frankfurt“ gestern zum vierten Mal in Folge in Form des „Radetzkymarschs“. Und das war nicht die einzige Reminiszenz an die großen Kollegen von den Wiener Philharmonikern am jeweiligen 1. Januar: Das Orchester wünschte mit Dirigent Jens Troester ein verbales „Prosit Neujahr!“.

Weiter geht’s musikalisch im Gymnasium, Forum C, am Sonntag, 16. Februar, 17.30 Uhr, mit dem Akkordeon-Geigen-Duo Schepanski – Wehrmayer, am 8. März in der Aula mit dem Duo Maingold , Harfe und Saxophon. Veranstalter ist jeweils con brio.

Die Neue Philharmonie hat sich in den knapp zwei Jahrzehnten ihrer Existenz einen guten Namen nicht nur in Deutschland gemacht, holt immer wieder Gastmusiker, Sängerinnen und Sänger dazu, die ihren eigenen Qualitätsstandard unter Beweis stellen. So auch am Sonntag mit der in London geborenen Sopranistin Ania Vegry und dem stimmgewaltigen Tenor Milen Bozhkov, der in Bulgarien geboren wurde, wie seine Kollegin seine musikalische Ausbildung großenteils in Deutschland erfahren hat. Beide zeigten mit Arien aus Giacomo Puccinis „La Boheme“, dass sie zum Spitzennachwuchs gehören, wobei Milen Bozhkov vor allem bei „Che gelida manina“ seine Eignung für die italienische Oper bin in die größten Höhen belegte.