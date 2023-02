Neujahrsempfang in Brachelen „Hier wird viel auf die Beine gestellt“

Der Ort biete viele Chancen und Möglichkeiten, betonte er. „Auch wenn viele sagen, dass es nicht mehr wie früher ist.“ Zusammenhalt, Gemeinschaft und Tradition führte Corsten als wichtige Werte an. In der heutigen Zeit würden die Heranwachsenden eher zu Individuen als zu Vereinsmenschen erzogen. Corsten: „In der digitalen Welt wird ein völlig anderes Bild dargestellt.“ Als „Herausforderung, die schwer zu bewältigen ist“ führte er das Wegholen der Jugendlichen vom Bildschirm an. „Zusammenhalt ist keine Vorstufe von Verschwörung, Gemeinschaft ist kein sektenähnlicher Zustand“, betonte der Brachelener. Und: „Ehrenamt ist ein verdammt undankbarer Job.“ Der Anspruch, allen gesellschaftlichen Schichten gerecht zu werden, sei noch nie so hoch gewesen. „In Brachelen wird viel auf die Beine gestellt“, erklärte Corsten. Dass beim Neujahrsempfang drei Chöre auf der Bühne stünden, sei ein gutes Beispiel dafür: Kirchenchor, junger Chor sowie der im vergangenen August gegründete Kinder-Kirchenchor mit 38 Mädchen und Jungen.