Neujahrsempfang in der Aula Hückelhoven hat im Jahr 2023 viel vor

Denn nachdem auch Marc Breuer seinen verdienten Applaus ernten durfte, schlug der Bürgermeister ernstere Töne an. Denn selten sei ein Jahreswechsel mit so viel Ungewissheit verbunden gewesen wie in diesem Jahr. Krieg in der Ukraine, Corona, steigende Energiekosten – mehrere Krisen wirkten sich auf das Leben aller aus. „Wir müssen damit leben, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, in Europa in Frieden zu leben und uns davon verabschieden, alles in der eigenen Hand zu haben“, sagte Jansen. Er stellte heraus, dass die Herausforderungen aber mit großem Zusammenhalt, für den er mehrfach plädierte, gemeistert werden könnten. Als Beispiele für grandiosen Zusammenhalt besonders in Hückelhoven führte der Stadtchef auch das Feuer bei Holzland Wicht 2020 und das Hochwasser im Sommer 2021 an.