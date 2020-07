Pläne im Quartier Sophia-Jacoba : Hückelhoven bewahrt das Bergbauerbe

Hückelhoven Das Fördergerüst von Schacht 3 strahlt in neuem Glanz, die Sanierung strebt der Vollendung entgegen. Doch was wird aus der Bergarbeiterkirche St. Barbara? Pläne hat die Stadt für das Quartier Sophia-Jacoba. Der Protest im Junkerwald gegen die L 36n ist so aktuell wie vor 20 Jahren.

Von GABI LAUE

Schacht 3 Die Vision von einer Open-Air-Arena an der Sophiastraße ist für die Stadt geplatzt, es gab keine Unterstützung des Landes. Das Areal bis zur Winkelhalde soll aber nun als Sport-, Freizeit- und Eventgelände entwickelt werden. Die Pläne für den Schachtvorplatz werden dieses Jahr noch angepackt. Dem Bürgermeister schwebt ein Brückenschlag über die L 117 zur Millicher Halde vor. „Es ist uns gelungen, das Fördergerüst für die nächsten Generationen zu sichern“, sagt Bernd Jansen erfreut. Denn der sanierte Turm mit dem Förderrad strahlt frisch lackiert, derzeit wird am Mauerwerk der Schachthalle gearbeitet. Das nächste Event auf dem Platz: die Autokinonacht am 11./12. September.

Info Schlegel und Eisen im Stadtwappen Bergbau Die Zeche Sophia-Jacoba hat Hückelhoven vom Dorf zur Stadt gemacht. 1909 wurde der erste Schacht in Hückelhoven abgeteuft, mit dem Teufen des 2. Schachtes 1911 begonnen. Damals zählte Hückelhoven rund 700 Einwohner, 30 Mitarbeiter bildeten die Belegschaft der damaligen Gewerkschaft Hückelhoven II. In Spitzenzeiten beschäftigte Sophia-Jacoba bis zu 6000 Menschen. 1997 lief die Steinkohlenförderung aus, der letzte Förderwagen rollte am 27. März. Pläne für den Strukturwandel lagen da schon in der Schublade und wurden zügig angepackt. Einwohner Hückelhoven, einer von elf Stadtteilen, zählt 10.552 Einwohner in 5198 Haushalten (Stand: Ende 2019). Wappen Das Bergbauerbe spiegelt sich im Stadtwappen: ein weißer Querbalken, vier sechsstrahlige silbern-weiße Sterne, darunter die gekreuzten Symbole Schlegel und Eisen.

Quartier Das Integrierte Handlungskonzept, mit dem die Stadt das Bergbauerbe erhalten will, grenzt das „Quartier Sophia-Jacoba“ räumlich ein: von der Millicher Halde über den Platz vor dem Förderturm über die Sophiastraße zum Friedrichplatz und weiter in die Straßen mit Bergmannshäusern bis „Am alten Flöz“ – auf der einen Seite im Dreieck begrenzt von Martin-Luther- und Gladbacher Straße, auf der anderen Seite von der Straße „An Romersmühle“. Einbezogen ist das Schulzentrum In der Schlee. Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, überreicht am Dienstag, 4. August, einen Zuwendungsbescheid am Besucherbergwerk. Über Geld für das Projekt „Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Stadtumbaugebiet Sophia Jacoba: Quartierszentrum am Friedrichplatz“ wird sich Bürgermeister Bernd Jansen freuen.



St. Barbara Die Stadtführerin und gebürtige Hückelhovenerin Gertrudis Cörrenzig hat Gerüchte gehört, dass die alte Bergarbeiterkirche abgerissen werden soll. „Es häufen sich die Fragen, ob ich etwas davon wüsste.“ Auf Nachfragen habe sie eine Antwort von Stephanie Pusch vom Kirchenvorstand erhalten. Demnach wird St. Barbara bis zum 31. Juli als Versammlungsraum von der Neuapostolischen Gemeinde genutzt, da deren Räumlichkeiten nicht benutzt werden können. Es seien alle Statuen und Gemälde noch in der Kirche vorhanden. Die Weiterverwendung einzelner Objekte werde in den Gremien erörtert. Architekt Wolfgang Emondts, ebenfalls im Kirchenvorstand, ließ ausrichten, das Verwaltungszentrum des Bistums (VWZ) in Erkelenz habe Interesse, in der Kirche Büros unterzubringen. Doch: „Leider haben wir bisher noch keine Antwort seitens des Bistums, ob dieses Interesse weiter verfolgt wird.“ Ansonsten suche der Kirchenvorstand noch immer nach Interessenten, die Kirche und Nebenräume nutzen wollen. Gertrudis Cörrenzig macht sich Gedanken: „Für das Kirchengebäude, das seit 2016 entwidmet ist, konnte leider bisher keine neue Verwendung gefunden werden. Natürlich weiß ich, dass hier wirtschaftliche Betrachtungen eine Rolle spielen, aber die Historie einer Stadt lässt sich nun einmal nicht zum Nulltarif erhalten. Leider gibt es genügend Beispiele aus der näheren Vergangenheit, die zeigen, wie hoch der Stellenwert dieses Aspekts bei der Stadt Hückelhoven ist. Der markante Turm dieses Gebäudes steht zusammen mit dem Wasserturm und dem Förderturm für eine wichtige Phase und sollte nicht das Schicksal eines ,überraschenden‘ Abrisses erleiden, so wie es einer Vielzahl weniger spektakulärer Baudenkmäler bereits ergangen ist. Denn im Nachhinein hat dann mal wieder keiner etwas gewusst, und für eine Reaktion war es zu spät.“ Bei der letzten Kollenietour war ihr sehr unangenehm aufgefallen, dass der Verbindungsweg und die Treppen von der Mokwastraße hoch zur Brassertstraße Richtung St. Barbara sehr vermüllt sind: „Die Treppe führt durch Gestrüpp, wo alles Mögliche entsorgt wird.“