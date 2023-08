Ortsumgehung für Hückelhoven-Millich Neuer Teilabschnitt der L117n eröffnet

Im Hückelhovener Ortsteil Millich hat es sich öfter mal gestaut. Die Gronewaldstraße führt von Ratheim aus durch den Ort nach Hückelhoven. Am Fuße der Millicher Halde mündet die Straße in den Kreisverkehr, in dessen unmittelbarer Nähe sich auch das Einzelhandelszentrum am Landabsatz befindet. Das zieht bekanntlich viele Menschen an, weshalb es auf der Straße öfters mal länger dauern kann.