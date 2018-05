Hückelhoven: Neue Verkehrsführung wegen der Pfingstkirmes

Hückelhoven Wegen der Pfingstkirmes teilt die Stadt Änderungen in der Verkehrsführung mit. Die Kirmes dauert vom 19. bis zum 22. Mai. Seit Tagen laufen die Aufbauarbeiten, abgebaut wird die Kirmes am 23. Mai bis 12 Uhr. Bis dahin müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf geänderte oder eingeschränkte Verkehrsführungen einstellen.

Für die Dr.-Ruben-Straße ist eine Einbahnstraßenregelung über den Berresheimring mit vorgegebener Fahrtrichtung zum Markt eingerichtet worden. So kommt man von der Melanchthonstraße oder vom Markt aus nicht mehr direkt zum Berresheimring. Der ist nur über die Martin-Luther-Straße, dann Dr.-Ruben-Straße erreichbar.

Am heutigen Freitag steht der Wochenmarkt auf dem Rathausparkplatz. Entsprechend stehen dort die Stellplätze bis zum Nachmittag nicht zur Verfügung. Die Zufahrten von der Parkhofstraße hinter der Volksbank und von der Melanchthonstraße zu den Rathausparkplätzen sind nicht möglich.

Die Pfingstkirmes wird am morgigen Samstag eröffnet, zu Beginn gibt es ab 14 Uhr eine Happy Hour. Kirmestaler sind am heutigen Freitag an der Süßen Stadt vor dem Rathaus erhältlich.