Schnelleres Netz : Neue LTE-Station von Vodafone in Hückelhoven

Eine neue LTE-Station (Symbolfoto) nimmt Vodafone in Hückelhoven in Betrieb. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Hückelhoven Schneller im Netz surfen: Vodafone startet mit der Inbetriebnahme der neuen LTE-Station in Hückelhoven seine nächste Mobilfunk-Ausbaustufe.

Vodafone versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Menschen im Kreis Heinsberg mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat Vodafone jetzt eine LTE-Station in Hückelhoven in Betrieb genommen – und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Kreis Heinsberg gestartet. Das Unternehmen will Funklöcher schließen und die Netzkapazität steigern. „Weiße Flecken“, also noch Verbesserungsbedarf, gibt es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung.