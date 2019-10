Stadt Hückelhoven : Neue Elektrofahrzeuge beim Bauhof

Hückelhoven Die Elektromobilität ist beim Bauhof Hückelhoven angekommen. Seit Sommer dieses Jahres sind städtische Gärtner mit Elektrofahrzeugen der Marke StreetScooter Works unterwegs.

Die orangefarbenen Kommunalfahrzeuge haben eine Ladefläche und sind in dieser Form erst seit kurzem auf dem Markt. Die Beschaffung von zwei zusätzlichen Bauhoffahrzeugen war notwendig, nachdem zur Verbesserung der Grünpflege in den Ortsteilen sieben neue Mitarbeiter für den Bauhof eingestellt wurden. Die Entscheidung für Elektrofahrzeuge war für Bürgermeister Bernd Jansen eine klare Sache, „weil wir als Stadt unsere Vorbildfunktion in Sachen Umwelt- und Klimaschutz ernst nehmen und weil es wirtschaftlich ist“, sagte Jansen. Das Land NRW steuerte Fördermittel in Höhe von 42 Prozent der 82.000 Euro Anschaffungskosten für die beiden E-Fahrzeuge aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ bei. Die Elektrofahrzeuge werden direkt beim Bauhof aufgeladen und haben dann eine Reichweite von ca. 100 Kilometern.