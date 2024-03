Bäume auf Friedhof gepflanzt Neue Bestattungsform in Hückelhoven

Die Bestattungskultur befindet sich in einem Wandel, berichtet Silke Betz, die Leiterin des Standesamtes der Stadt Hückelhoven, die auch für die Friedhofsverwaltung zuständig ist. Rund 400 Bestattungen finden jedes Jahr in Hückelhoven statt, sagte sie kürzlich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. „Zwei Drittel davon sind Urnenbestattungen, nur noch ein Drittel Erdbestattungen.“ Im Jahr 2010, so sagt sie, sei das Verhältnis zwischen den beiden Bestattungsarten noch etwa ausgeglichen gewesen. Deutschlandweit ist die Diskrepanz heutzutage noch größer. „Die Feuerbestattung macht in Deutschland aktuell etwa 78 Prozent aller Bestattungen aus“, sagt Stephan Neuser, Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Bestatter.