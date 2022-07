Partnerschaft von Hückelhoven und Breteuil : Wie aus Kohle eine Freundschaft entsteht

Die Rue d’Hückelhoven in Breteuil. In der ehemaligen Zechenstadt trägt der Platz am Rathaus den Namen der französischen Partnerstadt. Foto: Martin Kremer

Hückelhoven Einmal im Jahr treffen sich Menschen aus Hückelhoven und Breteuil-sur-Iton, um ihre Verbundenheit zu feiern. Konstantin Meurer erklärt, wie diese entstanden ist und wie die Corona-Zeit die Beziehung geprägt hat.

Wenn Konstantin Meurer ins Reden kommt, ist es ihm quasi unmöglich, seine Begeisterung und Zuneigung für Breteuil, inoffiziell Breteuil-sur-Iton genannt, zu verbergen. Das französische Örtchen mit nicht einmal 5000 Einwohnern, rund 100 Kilometer westlich von Paris, hat es ihm angetan. Seit 2013 leitet er den gemeinnützigen Verein der Freunde von Breteuil-sur-Iton. Ziel des Vereins ist es, die freundschaftlichen Beziehungen der Städte Breteuil und Hückelhoven zu pflegen und zu fördern.

In den vergangenen zwei Jahren war dies nicht immer so einfach. Die Corona-Pandemie hat die gelebte Partnerschaft durchaus erschwert, aber sie hat sie nicht gebrochen. So berichtet Konstantin Meurer, dass die jährlichen Besuche in den Jahren 2020 und 2021, die stets an Christi Himmelfahrt stattfinden, ausfallen mussten. Stattdessen habe er mit seinem französischen Kollegen allerdings viel telefoniert. Im vergangenen Dezember wurden Pakete mit den Hückelhovener Weihnachtstassen und Aachener Printen nach Breteuil geschickt, ein Jahr zuvor habe man eine große Lieferung mit vielen Überraschungen aus Frankreich erhalten. In diesem Jahr konnte dann auch der persönliche Austausch endlich wieder stattfinden. Eine Delegation aus Hückelhoven, der auch der Beigeordnete Thorsten de Haas angehörte, bestehend aus Schülern und Erwachsenen, verbrachte ein paar schöne Tage im Nachbarland.

Info Verein ist über die Website zu erreichen Kontakt Neue Gesichter, die ebenfalls den Austausch erleben möchten, sind stets gerne gesehen. Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen sind auf der Website zu finden. www.freundebreteuil.de

Dass der Austausch und auch die entstandenen Freundschaften zu solch einer Institution geworden sind, fußt auf einer durchaus kuriosen Geschichte. Und die geht zurück auf die frühen 1980er-Jahre. Da war der damalige Bürgermeister der französischen Stadt in Hückelhoven zu Besuch. Der Kohlehändler wollte die Geschäftsbeziehungen mit der Zeche Sophia-Jacoba, die damals noch in Betrieb war, vorantreiben und intensivieren. So kam es in der Folge auch zu Begegnungen von Vereinen aus den beiden Städten und ab 1983 auch zu einem Schüleraustausch. Die Karnevalsveranstaltungen in Hückelhoven sollen für die Freunde aus Breteuil immer etwas Besonderes gewesen sein.

Diese losen Beziehungen, die immer fester wurden, bündelten sich in der Gründung des Vereins 1986. Bis es zu einer offiziellen Städtepartnerschaft kam, dauerte es aber noch ein Jahr lang und es bedurfte eine persönliche Reise des damaligen Stadtoberhauptes Paul Ginnuttis nach Breteuil, um von der Idee überzeugt zu werden.

Die jährlichen Treffen organisiert aber der Verein selbst, lediglich zum 25. Geburtstag hat die Stadt die Organisation in die Hand genommen. Im kommenden Jahr erwarten Meurer und seine Mitstreiter wieder die Gäste aus Frankreich. Die Planung dafür läuft schon bald an. Im August wollen sich die Vorstandsmitglieder zusammensetzen und über alle relevanten Dinge sprechen. Wohin soll es bei dem Ausflug gehen? Welches Essen wollen wir beim Buffet anbieten? Wer wird beim Empfang die Musik spielen? Und, und, und. Es sei wichtig, solche Dinge schon jetzt anzugehen. „Im Dezember gehen dann die offiziellen Einladungen raus, wir müssen ja zeitig wissen, wie viele Gäste wir erwarten“, betont der Vorsitzende.