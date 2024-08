Neu in Hückelhoven Wie Bienen von einem alten Kaugummiautomaten profitieren

Das Konzept werden viele noch aus ihrer Kindheit und Jugend kennen. Man nimmt eine Münze, schmeißt sie in den Münzschlitz am Kaugummiautomaten und dreht die Kurbel – und schon hat man das begehrte Kaugummi in der Hand. Früher hingen die Automaten an fast jeder Ecke, heute sind sie selten geworden. In Kleingladbach hängt seit wenigen Tagen ein neuer Automat. Beziehungsweise ein ganz alter. In jedem Falle aber ein besonderer.