Im Besucherbergwerk Hückelhoven : Beim Netzwerk-Treff das Typische für Hückelhoven herausgestellt

Fördervereins-Vorsitzender Detlef Stab erläutert in der Schachthalle die Funktion der Kohleförderung bei Sophia-Jacoba. Foto: Hermann-Josef Heinen

Hückelhoven Neun Heimat- und Geschichtsvereine dies- und jenseits der Grenze trafen sich in Hückelhoven im Besucherbergwerk Schacht 3.

Bergbau und viel Industrie-Arbeit waren einmal typisch für den Niederrhein, typisch auch für Hückelhoven – typisch für die heutige Zeit sind (Inter-)Netzwerke. Beide fanden nun im Industriedenkmal Schacht 3 der ehemaligen Hückelhovener Steinkohlenzeche Sophia-Jacoba sehr persönlich zusammen: 25 Mitglieder der Vorstände von neun Heimat- und Geschichtsvereinen vom Niederrhein, die im Netzwerk Rur-Schwalm-Nette (RSN) beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze verbunden sind, die sich zweimal jährlich zum analogen Austausch an wechselnden Lokalitäten treffen.

Netzwerk-Moderator Leo Gerigk aus Niederkrüchten begrüßte die Ehrenamtler der Vereine/Vereniginge, die sich als zu einem Raum gehörend begreifen aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit in den Herzogtümern Jülich und Geldern, aber auch der (fast) grenzen-losen Gegenwart. Ausrichter des Treffs im Bergbaudenkmal war der Arbeitskreis (AK) Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande am südlichsten geografischen Punkt des Netzwerks, das im Norden bis Kaldenkirchen/Tegelen reicht.

Dem Netzwerk Rur-Schwalm-Niers (RSN) gehören der Heimatverein Beeck mit dem Kulturförderkreis Opus 512 Beeck, der Heimatverein der Erkelenzer Lande, der Bürgerverein Kaldenkirchen, die Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen, Heemkundige Kring Tegelen, Verein für Heimatpflege Viersen, der Heimatverein Wassenberg und der Historische Verein Wegberg an.

AK-Hückelhoven-Leiter Willi Spichartz skizzierte die besondere Position Hückelhovens in der Region, das keine gewachsene Stadt, sondern eine durch Industrie-Arbeit im 20. Jahrhundert entstandene Kommune ist, deren namensgebendes Zentrum vor 100 Jahren eines der kleinsten Teile der heutigen Mittelstadt war. Der zeitweise stürmische Einwohnerzugewinn ab den 1920-er Jahren sei in erster Linie durch Zuwanderung von Bergarbeitern und ihren Familien aus dem Ruhrgebiet generiert mit dem Spezialeffekt, dass der örtliche Dialekt, „Plattdeutsch“, vom Ruhrpöttisch-Westfälischen überlagert, gar verdrängt worden ist. Hückelhoven ist nach Darstellung des AK-Leiters heute Museumszentrum in der Region mit dem Schacht 3, dem Mineralien- und Bergbaumuseum, Korbmachermuseum und dem Opel-Oldtimermuseum – und deren Merkmal sei, dass sie aus eigenen Ideen und Eigenarbeit errichtet worden sind und betrieben werden.