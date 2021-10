Hückelhovener Karnevalsgesellschaft (HKG) : Nele I. ist die jüngste Prinzessin aller Zeiten

Info

Fahrplan Am 13. November findet die Prinzenproklamation im Foyer der Aula statt. Es folgt die große Kostümsitzung am 29. Januar 2022, die Kindersitzung am 30., das Biwak am 6., Altweiber am 24., Rosenmontag mit dem Zug am 28. Februar.

Regeln Die sehr große Aula, so die HKG, bietet jetzt schon die Gewähr, dass alle Corona-Regeln eingehalten werden können.