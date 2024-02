Nahmobilität in Hückelhoven Mit dem Rad in die Zukunft?

„Nahmobilität spielt bereits heute in Hückelhoven eine große Rolle. Mit dem hier vorliegenden Radverkehrsnetz werden die Grundlagen gelegt für die zukünftige Förderung des Radverkehrs in der Stadt Hückelhoven“, so das abschließende Urteil der Agentur. Und dann, so die Hoffnung, kommen Radfahrer auch zu einem anderen Schluss als Hartmut Schiszler aus dem Vorstand des ADFC des Kreises Heinsberg. Der hatte mal gesagt: „Fahrradfahren in Hückelhoven macht keinen großen Spaß.“