Frauensitzung in Baal, Brachelen und St. Lambertus : Ufos, Antje Pikantje und ein Mini-Mädchen

Hückelhoven Närrische Sitzungen bei den Frauengemeinschaften Baal, Brachelen und Hückelhoven. Hedwig Coenen wieder auf der Bühne.

Veränderungen durch Yoga: Bei der Sitzung im voll besetzten Lambertus-Jugendheim verriet Andrea Fischer in ihrer Rolle als Rita Bitterschieß, was mit ihr passiert, seit sie sich den Anhängern der geistigen und körperlichen Übungen, von ihr „Yoguretten“ genannt, angeschlossen hat. Mit reichlich Körpereinsatz demonstrierte sie zudem, was unter anthroposophischer Bewegungskunst zu verstehen ist. Sitzungspräsidentin Marianne Gasser und die Damen aus dem Elferrat der katholischen Frauengemeinschaft präsentierten ein abwechslungsreiches Programm mit vielen lustigen Sketchen, Liedern und Vorträgen. Hannchen (Hannelore Consoir) und Lenchen alias Marlene Jansen sinnierten über Ernährungsberatung, Mallorca-Urlaub, heimliche Tagebuch-Einträge und ein UFO, das bei Lenchen auf der Couch liegt – ein unglaublich faules Objekt. Als Weihbischof wurde Gerda Boisten von Marita Bürger, Margret Wolters, Marlies Küppers und Renate Gutowski besungen. Zu den Klängen von Reinhard Meys „Über den Wolken“ zogen die Stewardessen Eva Zoch und Manuela Backes auf die Bühne, um lustige Anekdoten aus ihrem Berufsleben auszuplaudern. Margret Wolters und Gerda Boisten hatten ein Problem: Die Schreibmaschine musste in die Reparatur, weil das F immer hängen blieb. Ein Staubsauger-Tanz, Judith Bürgers Büttenrede in ihrer Paraderolle als Frau Pohlmann, griechische Sirtaki-Klänge sowie ein Besuch bei der Wahrsagerin (Gerda Boisten) sorgten für viel Gelächter.

Ihre fantasievollen Kostüme mit den rot-gelben Perücken sollten Feuer symbolisieren. „Wir wollen den Brachelenern heute so richtig einheizen, es wird heiß“, verkündete Rebecca Koziessa. Mit Andrea Backes führte sie durch das bunte Programm bei der verrückten Karnevalssause im Festzelt auf dem Kirmesplatz. Schon der Vorverkauf hatte die feurigen Damen ganz schön stolz gemacht: Nach 20 Minuten gab es keine Karten mehr für die stimmungsvolle Veranstaltung der Karnevalsgruppe „Alles doreen“, die vor sieben Jahren die Organisation des „Hausfrauennachmittags“ von der Brachelener Frauengemeinschaft übernahm. Als Oma Lenchen hatte Hedwig Coenen viel aus den vergangenen 98 Jahren zu berichten. Später kam sie noch einmal auf die Bühne – als Et fussich Julche Marita Köllner stimmte sie viele bekannte Hits des jecken Urgesteins an.