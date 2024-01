Nachruf auf Matthias Schmitz Abschied vom inoffiziellen Museumsdirektor

Als langjähriger Vorsitzender der Hückelhovener Mineralien- und Bergbaufreunde und inoffizieller „Museumsdirektor" der ehemaligen Hausmeisterwohnung, in der der Verein seine zahlreichen Exponate ausstellt, war der 79-Jährige vielen bekannt. Schmitz, den die früheren Kumpel Mattes nannten, hatte den Vereinsvorsitz schon vor vielen Jahren übernommen, als sein Vorgänger Rolf Gilles nach einem schweren Unfall plötzlich verstorben war. Die Erinnerung an bergmännische Tradition in der ehemaligen Zechenstadt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, war dabei sein Hauptanliegen. Der begeisterte Hobbyschnitzer, der sich auch dem Schiffsmodellbau widmete, war auch im Knappenverein St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven bis zu dessen Auflösung aktiv, gehörte außerdem dem Förderverein Schacht 3 an. An der Spitze der Mineralien-und Bergbaufreunde organisierte Matthias Schmitz Vereinsfahrten ins Schwarzwald-Örtchen Gengenbach, die traditionellen Frühlings- und Familienfeste an der Ludovicistraße, die jährliche Mineralienbörse sowie Besucherführungen.