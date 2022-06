Nach zwei Jahren Pause : Wieder Schlosskonzert in Ratheim

Mascha Wehrmeyer (Violine) und Julius Schepansky (Akkordeon) im Duo. Sie treten beim Schlosskonzert auf. Foto: con brio

Hückelhoven Die Freunde der Kammermusik freuen sich auf zwei junge Künstler, die bereits zwei Mal im Programm standen, wegen der Pandemie aber nicht hatten auftreten können.

Nach zwei Jahren Pause veranstalten „con brio“ Freunde der Kammermusik e.V. Hückelhoven wieder ein Schlosskonzert in Ratheim in Haus Hall. Zu diesem Konzert wurden zwei junge Musiker eingeladen, die zur BAKJK (Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler) gehören.

Bereits zwei Mal standen die beiden jungen Künstler in Veranstaltungsprogramm von „con brio“, die Konzerte konnten aber beide Male nicht stattfinden. „Umso mehr freuen wir uns, dass sie diesmal bei uns auftreten können“, sagt der Vorsitzende Rudolf Lengersdorf. Karten gibt es an der Abendkasse für 12 Euro und bei den Vorverkaufsstellen Buchhandlungen Wild in Hückelhoven, Erkelenz und Baesweiler sowie bei Schreibwaren Lengersdorf (ehem. Hansen) in Hückelhoven. Reservierungen unter info@conbrio-hueckelhoven.de oder der Nummer 02435 2840 sind möglich.

Mascha Wehrmeyer zeichnet sich unter den jungen Violinisten ihrer Generation durch ein profundes Musikverständnis und die Breite ihres Repertoires aus. Geboren 2000 in Berlin, begann sie im Alter von vier Jahren Violine zu spielen. Derzeit studiert sie bei Antje Weithaas in Berlin. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise bei Wettbewerben, unter anderem 2017 bei der International Violin Competition V. Huml, der X. Intern. Tchaikovsky Competition for Young Musicians und dem TONALi Violinwettbewerb. 2018 wurde sie in die BAKJK aufgenommen.

Julius Schepansky, geboren 1998, erhielt seinen ersten Akkordeonunterricht im Alter von sieben Jahren. Nach seinem Jungstudium bei Cl. Buder in Münster begann er 2017 sein Studium in der Klasse von Mie Miki und Heidi Luosujärvi an der Folkwang MHS Essen. Als Solist und in unterschiedlichen kammermusikalischen Formationen ist Julius Schepansky Preisträger inter- und nationaler Wettbewerbe. Als Jazzpianist komponiert er eigene Werke. Er wirkte bei diversen Funk- und Fernsehproduktionen mit.

(mwi)