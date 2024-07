Nach Sturmschaden in Hückelhoven Weinhandel Batalia sucht neue Wirkungsstätte

In eine große, alte Zeder schlug bei dem starken Gewitter am Samstagabend der Blitz ein, sie fiel aufs Dach des 100 Jahre alten Gebäudes an der Gronewaldstraße, das früher als „Pelz- und Ledermoden Millotti" vielen ein Begriff war. Die Woche im Süden fiel also buchstäblich ins Wasser, nachdem der Hauseigentümer die Batalias am Abend telefonisch alarmiert hatte. „Sie sollten mal zum Laden kommen. Es ist was passiert", teilte er ihnen knapp mit. Was das Unternehmer-Paar dann sah, verschlug ihnen die Sprache. „In dem Moment dachte ich nur noch ,das wars' “, sagt Ines Batalia traurig. Die 52-Jährige versucht, sich ihre Verzweiflung nicht anmerken zu lassen. Aber: Jeder Tag seit dem schlimmen Ereignis hat sie viel Kraft gekostet. Das Geschäft musste am Montag und am Dienstag geschlossen bleiben, obwohl der Dachdecker schon am Wochenende Reparaturarbeiten ausgeführt hatte. Erst am Mittwoch konnte wieder stundenweise geöffnet werden.