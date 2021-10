Nach Tötungsdelikt mit Samuraischwert in Ratheim : Vermieter weist Vorwürfe zurück

Die schreckliche Tat geschah am Sonntagabend, 12. September 2021,in einer Wohnung an der Ackerstraße in Hückelhoven-Ratheim. Foto: Uwe Heldens

Ratheim Mit Trauer und großer Anteilnahme reagiert jetzt das Wohnungsbauunternehmen Viva West auf die brutale Tötung mit einem Samuraischwert in der Ackerstraße in Hückelhoven-Ratheim. Sie vermietete die Wohnungen an den getöteten 37-Jährigen und an den mutmaßlichen Täter (47).