Panne beim Gutachten Tödlicher Unfall in Ratheim erneut nachgestellt

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag erneut den tödlichen Autounfall nachgestellt, der sich am 5. November auf der Heerstraße in Ratheim ereignet hatte. Ein stark alkoholisierter 19-Jähriger hatte in den Abendstunden an einer Fußgängerampel eine 31-Jährige und ihr ungeborenes Baby getötet. Das tragische Ereignis hatte überregional für Aufmerksamkeit gesorgt, die Anteilnahme in Hückelhoven war groß. Mittlerweile ist bekannt, dass die Polizei gegen den 19-Jährigen auch wegen Mordverdacht ermittelt. Denn nach Zeugenaussagen soll er, nachdem er über die rote Ampel fuhr und die Frau erfasste, zunächst weitergefahren und erst zum Unfallort zurückgekehrt sein, als ihn mehrere Passanten deutlich dazu aufforderten. Dies könnte bereits als Fahrerflucht gewertet werden.