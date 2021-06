Nach FDP-Antrag in Hückelhoven : Aktionstag gegen Diskriminierung geplant

Hückelhoven Die Stadt Hückelhoven möchte ein Zeichen setzen gegen jede Form der Diskriminierung. Am 16. November, dem internationalen Tag für Toleranz, soll ein Aktionstag stattfinden.

Ein Zeichen setzen gegen Diskriminierung am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der jedes Jahr am 17. Mai begangen wird – das hatte die Hückelhovener FDP-Fraktion mit einem Schreiben beantragt. Im zuständigen Ausschuss für Soziales, Senioren und Integration ging man jetzt noch einen Schritt weiter.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Müller schlug vor, künftig ein Zeichen zu setzen für alle Minderheiten. Einstimmiges Votum: Ein Aktionstag soll organisiert werden, der in Zukunft am 16. November, dem internationalen Tag für Toleranz, für ein tolerantes Miteinander im Stadtgebiet werben soll. Die CDU sei gegen Intoleranz und Diskriminierung, betonte Müller. Man wolle keine Gruppe besonders hervorheben, sondern lieber ein generelles Zeichen setzen. „Die Idee der CDU ist gar nicht schlecht“, machte Heinz Meißner von der SPD deutlich. Auch die Freidemokraten waren zufrieden mit der Lösung.

In dem von Sascha Junker und Tino Pakusa unterschriebenen FDP-Antrag hatten die Liberalen noch einmal an das Scheitern eines Antrags der SPD-Fraktion erinnert, die sich für das Hissen der Regenbogen-Flagge an jedem 17. Mai stark gemacht hatte. Die Stadtverwaltung habe sich in ihrer Bewertung auf die Flaggenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen berufen und dem Rat empfohlen, dem Antrag nicht zu folgen. So kam es dann auch, als die Hückelhovener Stadtverordneten am 14. April zu ihrer Sitzung zusammen kamen – Antrag abgelehnt. Mit dem nun erreichten Konsens könne er leben, erklärte Tino Pakusa.