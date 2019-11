Prozessbeginn nach Totschlag in Ratheim : 38-Jährigen ohne nachvollziehbaren Anlass mit Samuraischwert getötet?

Hückelhoven/Mönchengladbach Der Prozess wegen Totschlags am Karsamstag begann in Mönchengladbach. Der angeklagte Ratheimer (47) soll 2,82 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Am Dienstag begann vor dem Landgericht Mönchengladbach der Prozess gegen einen 47-Jährigen aus Ratheim. Der Mann soll am Karsamstag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit einen Bekannten mit einem Samuraischwert erschlagen haben. Beide Männer hatten den Abend vom 19. auf den 20. April 2019 gemeinsam in der Wohnung des Angeklagten verbracht, dort anscheinend größere Mengen Alkohol getrunken. Gegen 5.45 Uhr soll es laut Anklage ohne einen nachvollziehbaren Anlass zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen sein. Unvermittelt soll der 47-jährige Ratheimer dabei mit dem Schwert mindestens 37 Mal auf den Geschädigten eingeschlagen haben, wobei er laut Oberstaatsanwältin Carola Guddat den Tod des Mannes mindestens billigend in Kauf genommen habe. Die Schläge sollen mit großer Kraft ausgeführt worden sein. Das 38-jährige Opfer habe 28 tiefgehende Verletzungen im Kopf-, Nacken- und Schulterbereich sowie am rechten Arm erlitten, so sei etwa die gesamte Nackenmuskulatur und der Bereich von Ohr zu Ohr bei dem Angriff durchtrennt worden. Zudem habe die Hand des Geschädigten Zeichen von Abwehrverletzungen gezeigt. Der Mann starb vor Ort an seinen schweren Verletzungen.