Musikalisches Hückelhoven Wie ein Japaner zum Chor kam

Im Land der aufgehenden Sonne sucht man vergebens nach traditionsbewussten Chören, die nur der Männerwelt vorbehalten sind. „Meines Wissens gibt es so etwas in Japan nicht“, sagt Sadaaki Nagashima und schüttelt den Kopf. Auf die Proben, die immer freitags abends im geräumigen Saal an der Rurbrücke stattfinden, freut sich der Neuzugang aus Baal schon Tage vorher. „Kommst du am Freitag?“ erinnert ihn Dirigent Vierboom regelmäßig. Zuletzt bereiteten sie sich intensiv auf einen Auftritt vor, der allerdings nicht öffentlich war. Karl Präkelt, einer der Sänger der Hilfarther, feierte 65 Ehejahre mit seiner Frau Helga. Groß gefeiert wurde die seltene Eiserne Hochzeit mit einer feierlichen Messe in der evangelischen Kirche der ehemaligen Zechenstadt. Seine Eintracht-Kameraden waren dabei, ebenso wie Kirchenmusiker Georg Pusch, der für den passenden musikalischen Rahmen sorgte.