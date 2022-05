Musik in Hückelhoven : So emotional war der Auftritt von Emoción

Hückelhoven Die Musiker begeisterten bei ihrem Auftritt in der Hückelhovener Aula und zeigten ihre Klasse – individuell, aber auch im Zusammenspiel.

Dass Emotionen in der Musik keine Abkehr von Spiel- und Gesangs-Kultur bedeuten, zeigte sich am Sonntag erneut in der Hückelhovener Aula, als das Quintett mit dem programmatischen Namen „Emoción“ ein Programm anzubieten hatte, das die individuelle Klasse der Protagonisten an Geige, Cello, Percussions, Klavier, indischer Handorgel und die Singstimme sowohl zur Voraussetzung hatte wie sich auch als Ergebnis bewies.

„Milonga Para Sonja“ ist, so bekannte es der Kopf des Quintetts, der Belgier Joris Laenen, für seine Ehefrau zur Hochzeit geschrieben, allerdings nicht als Freudentaumel auf die Zukunft, sondern eher etwas nachdenklich in Tempo und instrumentaler Ausprägung.

Musik mit Verschmelzung ihrer Ausprägungen von Kontinenten und deren Stilen, das haben Emoción auch ihres Engagements in Katar wegen verinnerlicht, variantenreich und mit enormer Spielfreude, feinen Tönen und enormen Tempi das Publikum in Hückelhoven mitreißend. Blindes Verständnis untereinander auf der Basis individueller Klasse zeichnet nicht nur die Instrumentalisten aus. Sängerin Sevine Abi Aad, mit Wurzeln in Nordafrika und dem Libanon, legt den Wortanteil der einzelnen Stücke zwischen, auf und unter die Instrumente, sicher in allen Höhen und Nischen; herausragend in Astor Piazzollas „Yo Soy Maria“, das neben dem melancholischen Part auch des Tango Nuevo Anflüge des portugiesischen Fado anklingen lässt, ebenso melancholisch und dramatisch, die Sängerin hat auch Wurzeln im portugiesisch-sprachigen Brasilien. Wunderschön-zart der Stimmen- und vor allem Saiten-Ausklang bei Piazzollas „Vuelvo al Sur“.