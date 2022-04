Musik in Hückelhoven : Gospelworkshop im August

Eine Impression des Abschlusskonzertes des vergangenen Workshops. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Das Abschlusskonzert soll in der Aula der Stadt Hückelhoven stattfinden. Drei Größen der deutschen Gospelszene sind als Dozenten dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gospel hat in der ehemaligen Zechenstadt schon eine gewisse Tradition. Nachdem der Gospelworkshop, der in der Vergangenheit bereits fünf Mal stattgefunden hat, zuletzt wegen der Corona-Pandemie hatte ausfallen müssen, ist für dieses Jahr das große Comeback geplant.

Im August findet unter dem Titel „Hückelhoven singt“ der 6. Hückelhovener Gospelworkshop statt. Bei dem Workshop haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit drei festen Größen der deutschen Gospelszene zu proben und am Ende vor Publikum zu performen. Der Workshop findet am Wochenende 12. bis 14. August statt. An dem Sonntag wird es um 19 Uhr das Ablusskonzert geben. Dieses wird in der Aula aufgeführt.

Zusammen mit der Abteilung für Kultur und Stadtmarketing der Stadt Hückelhoven zeichnet Hubert Minkenberg für das besondere Angebot verantwortlich. Der Pianist, Saxophonist, Chorleiter und Sänger, der auch für die Grünen im Hückelhovener Stadtrat sitzt, war unter anderem jahrelang als Musiker für Künstler wie Eduardo Bennato auf Tour. Daneben war der 66-jährige Hückelhovener auch mit seiner eigenen Band in der Republik unterwegs.

Wie Minkenberg ist die Krefelderin Angelika Rehaag auch schon seit 2011 in Hückelhoven dabei. Sie ist seit 1993 Chorleiterin von Gospelchören in Krefeld, Düsseldorf, Bonn, Meerbusch und Köln. 1997 gründete Rehaag das 'Krefelder Gospel Musik Festival', dessen Leiterin sie ist sowie 1999 die 'gospel academy krefeld'. Als Workshop- und Seminarleiterin für 'contemporary black gospel music' ist sie im In- und benachbarten Ausland unterwegs. Komplettiert wird die Dozentenriege durch den Rommerskirchener Wolfgang Zerbin. Er absolvierte sein Musikstudium an der Wiesbadener Musik-Akademie. Heute ist der Popularmusiker tätig als Produzent, Arrangeur, Komponist und Pianist

Insgesamt 100 musikinteressierte Menschen aus der Region haben die Möglichkeit, an dem Workshop teilzunehmen. Geprobt wird sowohl als Gesamtchor wie auch in den Gruppen der drei Dozenten. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro, Schüler und Studenten zahlen nur 60 Euro. In der Gebühr sind alle Kosten enthalten – inklusive aller Mahlzeiten während des Workshops. Anmeldungen können entweder per E-Mail an info@hueckelhoven.de oder per Post verschickt werden. Die Anmeldephase läuft bereits, Anmeldungen sind jederzeit möglich.

(mwi)