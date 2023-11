Muhsin Omurca Comedy gegen Ausgrenzung in Hückelhoven

Die Interkulturelle Woche liegt ein paar Wochen zurück. Inhaltlich möchte der Interkulturelle Arbeitskreis im Kreis Heinsberg an die Veranstaltungsreihe anknüpfen und greift den Internationalen Tag für Toleranz am 16. November auf, um ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für ein Miteinander in Wertschätzung zu setzen.