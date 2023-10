In Hückelhoven Moscheegemeinde gewährt Einblicke beim Tag der offenen Moschee

Imam Adem Ari stellt die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde vor, geht dabei besonders auf das Schülerheim an der Schaufenberger Jacobsstraße ein. Insgesamt 26 Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren aus dem gesamten Kreis Heinsberg sind hier wochentags untergebracht. Sie besuchen weiterführende Schulen, dürfen an den Wochenenden zu ihren Familien. Ari, der aus Stolberg kommt, ist ausgebildeter Theologe und Erzieher. „Wir glauben nur an einen Gott. Wir glauben auch an die Propheten, Engel und an seine Bücher“, sagt er.