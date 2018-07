Mondfinsternis: Himmelsspektakel begeistert Hückelhovener Schüler

Info

Burgberg Wassenberg (gala) Regelrecht bevölkert war der Wassenberger Burgberg Freitagnacht. Auf der Plattform versammelten sich schon ab dem Sonnenuntergang junge und alte Menschen und viele Kinder. Denen erklärten die Eltern, dass sie die Konstellation von langer Mondfinsternis und Mars so in ihrem Leben nicht mehr zu sehen bekommen. In aufgeregter Erwartung schauten alle nach Osten. Leider war der Standort nicht so ideal wie erhofft – Bäume und die Scheinwerfer, die den Bergfried anstrahlen, behinderten die Sicht. Von ganz oben wäre es optimal gewesen. Die ISS mit Astro-Alex kam pünktlich um 22.30 Uhr aus Richtung Roermond vorbei, und endlich hatte auch jemand die Baumlücke erspäht, die eine Sicht auf den blutroten Mond und den anfangs roten, später hellen Mars ermöglichte. Vom Gondelweiher wehten die Klänge des NEW-Musiksommers herüber. Auf der Bühne wurde mehrfach angesagt, wo der Vollmond sich über die Baumwipfel erhob. In einer ganz besonderen Stimmung harrten die Mondgucker oben aus, viele Menschen hielten das Jahrhundertereignis mit dem Handy fest. Die letzten verließen nach Mitternacht den Burgberg.