Mobilität in Hückelhoven Rodungen für neuen Radweg

Eine andere, weitaus ausgereiftere Idee, ist ein Radweg, der auf der alten Bahntrasse verlaufen soll. Im Jahr 2019 wurde diesbezüglich beim Land ein Förderantrag für den Bau eines Radweges auf der alten Bahntrasse gestellt, ein Jahr später kam die Zusage. Eigentlich sollten 2021 auch schon die Arbeiten beginnen. Dies hat allerdings nicht geklappt. Nun haben am 27. Dezember Rodungsarbeiten begonnen, ohne die eine Realisierung des Radwegs nicht möglich ist. Speziell betroffen sind die Abschnitte Hückelhoven/Hilfarther Straße bis Baal/Ottostraße sowie Roermonder Straße bis zur Skateranlage und die Fläche der Skateranlage. Für den Ausbau in Hückelhoven gibt es 2,8 Millionen Euro Fördergelder von Bund und Land. Mit dem Projekt werde eine moderne und sichere Infrastruktur für den Radverkehr geschaffen, die neben der Anbindung der Ortschaften an das Zentrum auch maßgeblich die Anbindung an den Bahnhof Baal sicherstellt.