Hückelhoven : Mobiler Freizeitpark auf der Kirmes

Und immer wieder dabei sein! "Mr. Gravity" kommt zur Pfingstkirmes nach Hückelhoven. Foto: KO-LO

Hückelhoven Die Hückelhovener Pfingstkirmes lockt vier Tage lang mit vielen Attraktionen. Fluch der Karibik, Ballonflug für Kinder und Klassiker wie Autoscooter und Raupenbahn. Kirmestaler gibt es am 18. Mai an der Süßen Stadt vor dem Rathaus.

Gaudi und Gaumenfreuden verspricht die Pfingstkirmes im Herzen der Stadt vom 19. bis 22. Mai. Rund 80 Beschicker kümmern sich um das Wohl der Besucher. Erstmals dabei: die schnelle und hochtechnisierte Neuheit Mr. Gravity, das Actionhouse und der Spielsalon "Fluch der Karibik".

Das Hochgeschwindigkeits-Karussell "Mr. Gravity" feierte Premiere im vergangenen Juni auf dem Schützenfest in Hannover und gastierte dann unter anderem auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. Betreiber Frank Oberschelp verspricht ein Experiment mit der Schwerkraft in rund 20 Metern Höhe mit 100 Km/h Rotationstempo. Nachdem die Passagiere Platz genommen haben und die Bügel zu sind, werden sie in die Höhe gefahren. Die Scheibe mit den Gondeln beginnt sich vehement zu drehen, richtet sich in einem Winkel von 90 Grad auf. Dabei wirken immense Kräfte auf die Fahrgäste - als gehe die Erdanziehungskraft verloren. Mit der Verpflichtung ist den Hückelhovener Kirmes-Architekten Frank Koken und Peter Loosen ein beachtlicher Coup gelungen.

Info Happy Hour, Feuerwerk und Familientag Samstag, 19. Mai Pfingstkirmes in der Innenstadt, 14 Uhr Auftakt mit Happy Hour, doppelter Fahrspaß zum einfachen Preis Sonntag, 20. Mai 11 bis 23 Uhr Buntes Treiben Montag, 21. Mai 11 bis 23 Uhr Buntes Treiben, gegen 22 Uhr Feuerwerk Dienstag, 22. Mai 14 bis 21 Uhr Ausklang: Familientag und Rabatte

Erstmals dabei ist auch das Actionhouse, ein transportabler Freizeitpark. Ein Hindernisparcours führt durch rollende Tonnen und über wippende Böden. Die Front gleicht dem Piratenfilm "Fluch der Karibik". Für einmal Eintritt kann man zwei Durchgänge erleben, vielleicht gar zum Mittelpunkt einer publikumswirksamen tänzerischen Einlage werden: Am höchsten Punkt des Actionhouses wird der Gast zum "Moonwalker". Noch mal "Fluch der Karibik": Entern und den Schatz finden, darum geht es bei "Pirates of the Carribean", Neuheit auf dem Gebiet der Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele. "Beweisen Sie Fingerspitzengefühl und taktieren Sie klug, dann werden Sie ein erfolgreicher Pirat und knacken den Schatz", animiert Betreiber William Brinksma aus Kleve.



Nichts für schwache Nerven ist "Circus Circus". Rasend schnell drehen sich die zwölf Gondeln auf einem 23 Meter großen Teller. Die vier Arme, an denen die Viersitzer hängen, schaukeln rasant bis auf neun Meter Höhe. Seinem Namen gerecht werdend, besticht das Fahrgeschäft durch seine wunderschön gestaltete Zirkuskulisse. Das Hochfahrgeschäft "Disco Dance" ist seit Jahren ein Publikumsmagnet. 22 Leute finden in der ellipsenförmig rauf und runter pendelnden Gondel Platz - nebeneinander, durch Schulterbügel gesichert. Ob Autorennen oder Düsenjäger, im Simulator von Stefan Becker bekommen Besucher das Gefühl, sie seien live mitten im Geschehen.

Im Samba Balloon nehmen Kinder in einem von acht individuell gestalteten Heißluftballons Platz. Von dort aus genießen sie die Berg-und-Tal-Fahrt durch die Luft. Die Kleinsten können von einem Elternteil problemlos begleitet werden. Insgesamt laden rund 80 Fahrgeschäfte und Marktstände zum Bummel über den Rummel ein. Darunter liebgewonnene Evergreens wie die Raupenbahn von Manfred Mainka aus Heinsberg. Die Berg-Tal-Bahn mit ihrem grünen Segeltuch hat Generationen von Fahrgästen jauchzen lassen. Nicht fehlen darf Loosens Autoscooter, der auf der Festmeile rund um Rathaus und Gymnasium traditionell als rollende Disco fungiert. "Hier haben etliche Romanzen begonnen", weiß Betreiber Peter Loosen.

Ob vegetarisch, Grillspezialitäten oder die obligatorischen Reibekuchen - an den Imbissständen ist für jeden Geschmack etwas dabei, vom deftigen Schwenkbraten über Backfisch und Matjesfilet im Brötchen bis zu Crêpes, Paradiesäpfeln und gebrannten Mandeln. Am Wunschherz-Pavillon zaubert die Betreiberin mit dem Spritzbeutel für jede Lebenslage passende Sprüche auf den Lebkuchen - und bei Bedarf zusätzlich auch Fotos. Ein farbenprächtiges Feuerwerk lässt am späten Pfingstmontag den Abendhimmel leuchten. Wie in den letzten Jahren werden im Vorverkauf "Kirmestaler" angeboten. Die Plastikchips gibt es am Freitag, 18. Mai, 10 Uhr, an der Süßen Stadt vor dem Stadtbüro.

(RP)