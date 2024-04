Mitmach-Zirkus in Hückelhoven Kleine Artisten bringen Zirkuszelt zum Beben

Was man am Samstag in dem großen, blau-gelben Zirkuszelt am Hückelhovener Rathausplatz bestaunen konnte, glich beinahe einer Fantasiewelt: feuerspuckende, zaubernde und turnende kleine Zirkusakrobaten bewiesen in der Manege des Zirkus Jonny Casselly ihr Können und brachten damit alle Besucher ordentlich ins Staunen.