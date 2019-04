Spitzentrainer beim Unternehmertreff Hückelhoven : Mitdenker mit Verantwortung gefragt

Was Führungskräfte auszeichnet, erläuterte Boris Grundl beim Unternehmertreff in der Aula. Wenige Tage zuvor hatte er in der Kölner Lanxess-Arena vor 15.000 Zuhörern und dem früheren US-Präsidenten Obama gesprochen. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Boris Grundl ist nach einem missglückten Klippensprung zu 90 Prozent querschnittsgelähmt. Der gefragte Managementtrainer und Vortragsredner folgte der Einladung zum sechsten Hückelhovener Unternehmertreffen.

Unternehmertreffen In entspannter Atmosphäre andere Unternehmer, Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der Stadtverwaltung treffen, sich vernetzen und Beziehungen aufbauen – so umschrieb Bürgermeister Bernd Jansen die Intention der jährlichen Zusammenkunft auf Einladung der Stadt.

Als erster Rollstuhlfahrer studierte Grundl an der Sporthochschule in Köln, anschließend Psychologie. Trotz seiner Lähmung blieb er der erfolgreiche Sportler, der er vorher war. 1996 wurde er Vize-Meister im Rollstuhl-Rugby, ein Jahr später Deutscher Meister im Rollstuhl-Tennis. An den Paralympics in Sydney nahm er im Jahr 2000 teil.