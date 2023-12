Mit vorgehaltener Waffe Geldbote in Hückelhoven überfallen

Vor einem Geschäft an der Fichtenstraße im Hückelhovener Ortsteil Hilfarth sind am Montag gegen 11.35 Uhr einem Geldboten unter Vorhalt einer Waffe die Einnahmen entrissen worden. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Tannenstraße und von dort aus weiter in einem weißen VW mit Heinsberger Kennzeichen Richtung Kaphofstraße. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, wirkte südländisch und trug eine dünne Jacke sowie eine schwarze Maske. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 zu melden.