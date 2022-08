Mit dem gewinn wollen sie nach Berlin : Mit Kichererbsen zu Gold – Schüler aus Hückelhoven gewinnen Preis

Mit einem Video mit animierten Kichererbsen holten die Hauptschüler den ersten Platz. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Hückelhoven Beim bundesweiten Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft holte die 8b der Ganztagshauptschule Hückelhoven den ersten Platz ihrer Altersgruppe.

Strahlende Siegerinnen und Sieger: Die Klasse 8b der Ganztagshauptschule Hückelhoven belegt im bundesweiten Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den ersten Platz ihrer Altersgruppe. Ihr Wettbewerbsbeitrag unter dem Motto „Kichern Erbsen? Nicht die Bohne! – Starke Eiweißhelden“ begeisterte die Jury.

Für den Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ war es das dritte Wettbewerbsjahr in der Corona-Pandemie. Und dennoch beteiligten sich in diesem Jahr über 3000 Schülerinnen und Schüler der Klassen drei bis zehn am Schulwettbewerb. 545 vielseitige Gestaltungs-, Medien- und Projektarbeiten wurden eingereicht. Die Jury war begeistert von den ideenreichen, kreativen und inhaltsstarken Beiträgen und beeindruckt vom großen Engagement der Teilnehmenden.

Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 8b erstellten ein Erklärvideo über die Bedeutung der Hülsenfrüchte für eine nachhaltige Ernährung. Eine Spielszene im Restaurant führte in das Thema ein, und es stellten sich hier schnell die Fragen: Was sind überhaupt Hülsenfrüchte und warum sind sie so wichtig für eine klimaverträgliche Landwirtschaft? Die von den Schülerinnen und Schülern gezeichneten und animierten Erbse und Bohne beantworten diese und viele andere Fragen sehr unterhaltsam und verständlich. Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b setzten ihre vielseitigen Talente für die die Produktion des Echt-kuhl-Wettbewerbsbeitrags ein.

Die Gewinner freuen sich nun über den Hauptpreis, auch wenn der in diesem Jahr nochmal etwas anders daherkommt als in den Jahren zuvor: statt einer Berlinreise mit offizieller Preisverleihung im Bundeslandwirtschaftsministerium gibt es eine digitale Preisverleihung, die Trophäe „die kuh-le Kuh“ in Gold und ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Schnell war sich die Klasse 8b einig: wenn schon die Preisverleihung nicht in Berlin ist, wird das Preisgeld für eine eigenständige Klassenfahrt in die Hauptstadt eingesetzt.

Die Schulleiterin Christiane Müller lässt sich von dieser Begeisterung anstecken: „Der Wettbewerb hat bei den Schülerinnen und Schülern zu einem neuen Verständnis für die Zusammenhänge von Klimawandel und Landwirtschaft geführt. Die Projektarbeit hat allen wirklich viel Spaß gemacht. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr Projekt jetzt bundesweit Anerkennung fand. Wieder mal zeigt sich, welche Talente in unseren Schülern und Schülerinnen stecken.“

Der Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ beschäftigt sich grundsätzlich mit nachhaltiger Landwirtschaft und Ernährung sowie dem Ökolandbau und setzt jährlich thematische Schwerpunkte. Er ist ein Wettbewerb des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft – initiiert und ­finanziert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

(RP)