Millich leuchtet bei Nacht : Die Halde begeistert auch im Regen

Hückelhoven Nach einem Jahr Pause kann der Haldenzauber wieder stattfinden. Das lockt nicht nur die Hückelhovener an, sondern auch Menschen aus der Umgebung. Sie sehen abertausende Lichter und erleben einen gut gelaunten Chauffeur.

Wenn der Busfahrer, der den Haldenzauber-Pendelverkehr steuert, in der kommenden Woche wieder seiner „normalen“ Tätigkeit nachgeht und Schulkinder befördert, wird er traurig sein. Beim Haldenzauber ist der Shuttle-Chauffeur ganz in seinem unterhaltsamen Element. Ein bisschen Alleinunterhalter ist er auch, als er lautstark zu seinem Standardspruch „Herzlich willkommen hier oben über den Dächern von Hückelhoven“ ansetzt.

Verfolgerduell in der Kreisliga : Millich und Kuckum sind in Lauerstellung

Nur bei schlechtem Wetter macht der Ausflug deutlich weniger Spaß. Das merken auch Tim Schmock (22) und seine Freundin Lena Schoner (23). In einer Holzhütte mit offenem Eingang und Bänken sucht das junge Paar aus Neuss Schutz vor dem anhaltenden Regen. Heißer Kakao mit Schuss hilft, wieder warm zu werden nach dem gut zweistündigen Spaziergang über das weiträumige Gelände an der Roermonder Straße. Der ausgebildete Chemikant hat seinen großen Pick up in einer Seitenstraße geparkt, die noch nicht vollständig erschlossen ist und deshalb zurzeit als Pkw-Abstellmöglichkeit dient.